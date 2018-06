Foligno, finge malore e ruba la catenina d'oro al soccorritore

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Finge un malore e deruba il buon samaritano che la stava aiutando. Sul punto sta svolgendo accertamenti la polizia dopo la presentazione di denuncia da parte della vittima, inerente il furto di una catenina d'oro avvenuto in zona piazza San Domenico-viale Marconi in centro a Foligno. Stando ad una prima ricostruzione dell'accaduto

l’uomo derubato, è stato avvicinato da una donna che ha fintato un malore. L’uomo ha provato a soccorrerla e in quel frangente la donna gli ha abilmente sfilato dal collo la catenina d’oro e poi s’è volatilizzata.

Sabato 23 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:08



