Foligno, fiamme in un appartamento zona ospedale vecchio, paura all'alba. In azione i vigili del fuoco.

FOLIGNO - Un incendio è scoppiato poco prima delle cinque di mercoledì mattina in via Gentile da Foligno, la strada del centro storico che si affaccia verso l'area del vecchio ospedale. Sono in corso accertamenti per risalire alla cause scatenati le fiamme che sembrerebbero essere riconducibili ad un fatto accidentale. In casa, stando a quanto risulta a Il Messaggero, c'era la proprietaria che stava dormendo. E' riuscita appena in tempo a mettersi in salvo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno operato massicciamente per ridurre i danni causati dalle fiamme, sono intervenuti anche 118 e forze dell'ordine.