Foligno, fiamme in montagna: il fuoco attacca un camper, un'auto e una bombola di Gpl. In azione i vigili del fuoco

FOLIGNO - Fiamme in montagna martedì pomeriggio intorno alle 17, in località Scopoli, nel Comune di foligno. Per cause inf ase di accertamento un incendio s'è sviiluppato all'interno di un annesso agricolo aggredendo e divorando un camper, un'auto, attrezzi vari e una bombola di Gpl. Parite dal Distaccamento di Foligno sono entrate in aizone tre squadre dei vigili del fuoco. Gli specialisti dle 115 sono riusciti ad avere ragione del rogo. Nessuno è rimasto ferito e non si registrano altri danni oltre a quelli accertati in prima battura. Come da prassi sonmo in corso le verifiche tese a stabilire le cause scatenanti le fiamme. Al momento tutto ruoterebbe intorno ad un fatto accidentale. © RIPRODUZIONE RISERVATA