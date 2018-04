di Simone Lini

FOLIGNO - In serie D due pari per le Umbre: il Trestina ferma la capolista Rimini.



Risultati: Montevarchi-Correggese 2-0 Colligiana-Sasso Marconi 0-0 Imolese-Castelvetro 4-1 Lentigione-Forlì 0-3 Mezzolara-Pianese 1-1 Romagna Centro-Fiorenzuola 1-2 Sammaurese-Sangiovannese 1-2 S. Trestina-Rimini 1-1 V. Carpaneto-Villabiagio 1-1 Tuttocuoio-V.A. Sansepolcro 0-1



Classifica: Rimini 74 Imolese 66 Fiorenzuola 59 Forlì 57 Sangiovannese 54 Villabiagio 54 Lentigione 51 R.Centro 50 Sammaurese 49 Pianese 49 A.Montevarchi 49 Carpaneto 42 Sasso Marconi 40 Tuttocuoio 37 Trestina 35 Mezzolara 34 Castelvetro 31 V.A. Sansepolcro 29 Correggese 28 Colligiana 28



In Eccellenza pari della Voluntas Spoleto nella corsa salvezza. In testa il Bastia aggancia la Subasio.



Risultati: Cannara-Pontevalleceppi 3-0 Castel del Piano-Voluntas Spoleto 1-1 Fontanellebranca-San Sisto 1-2 Massa Martana-Angelana 3-1 Narnese-Petrignano 2-0 Subasio-Orvietana 0-0 Trasimeno-Lama 1-0 Ventinella-Bastia 0-2.



Classifica: Subasio 52 Bastia 52 Cannara 51 San Sisto 48 Angelana 41 Narnese 40 Pontevalleceppi 36 Orvietana 35 Massa Martana 34 Fontanellebranca 33 Voluntas Spoleto 33 Lama 32 Castel del Piano 30 Petrignano 25 Trasimeno 24 Ventinella 22



Nel girone A della Promozione testa a testa tra Casa del Diavolo, Pontevecchio e Pievese.



Risultati: Casa del Diavolo-Piccione 1-1 Corciano-Agello 4-1 San Secondo-Gualdo Casacastalda 1-2 Montone-Ellera 0-1 Pontevecchio-Pianello 3-1 S. Pila-Pietralunghese 1-0 Tavernelle-Pievese 1-2 Tuoro-Marra 1-0



Classifica: Casa del Diavolo 50 Pontevecchio 50 Pievese 50 Ellera 48 Gualdo Casacastalda 48 Tavernelle 43 Piccione 41 Montone 40 Corciano 38 Pianello 34 Marra 34 Pila 34 San Secondo 30 Pietralunghese 25 Agello 12 Tuoro 11



Nel girone B della Promozione la Ducato rinvia la festa del Foligno. I falchetti vincono con l’Olympia Thyrus, ma ancora non basta per festeggiare l’Eccellenza.



Risultati: Atletico Orte-Assisi 0-1 Cascia-Nestor 0-1 Ducato-Viole 1-0 Nuova Gualdo Bastardo-Montefranco 0-1 Olympia Thyrus-Foligno 1-3 San Venanzo-Oratorio S.G. Bosco 3-3 Todi-Giove 0-1 Campitello-Clitunno 1-0



Classifica: Foligno 71 Ducato 63 Viole 41 San Venanzo 41 Giove 41 Nuova Gualdo Bastardo 39 Nestor 35 Campitello 35 Todi 34 Clitunno 32 Assisi 32 Montefranco 32 Atletico Orte 31 Oratorio S.G. Bosco 29 Olympia Thyrus 26 Cascia 12

