Foligno, festa grande per i 50 anni della prima taverna della Giostra della Quintana lanciata dal rione Cassero

di Giovanni Camirri

FOLIGNO – Mezzo secolo fa nasceva la prima delle 10 taverne dei rioni della Giostra della Quintana di Foligno. Era, ed è, la taverna del rione Cassero. Per festeggiare questi primi 50anni, come annunciato da Il messaggero, il rione Cassero ha organizzato per mercoledì una serata speciale. A fare gli onori di casa il priore Fabio Serafini, il priore onorario Aldo Amoni e con loro l’artefice di quel sogno poi divenuto realtà, e riassunto appunto nella taverna, Roberto Bosi, priore nel 1968. Ed è lo stesso Bosi a raccontare quella illuminata idea che ha portato alla prima taverna seguita nel tempo dalle altre 9. “Divenni priore - . racconta Bosi – nel 1966 e per 2 anni ho corteggiato Palazzo Gentili per avere uno spazio dove realizzare la taverna. Il 20 giugno 1968, dopo aver ricevuto la disponibilità per uno degli ambienti, ho riunito il Consiglio che ha approvato il progetto. Avevamo a disposizione, di fatto, una cantina ma era già molto. Avevamo fissato l’inaugurazione per l’1 settembre. Il 31 agosto, il giorno prima, un alluvione allagò tutto. Vennero i pompieri da Perugia con le idrovore per realizzare una missione impossibile cui partecipammo anche io e Amoni insieme ad altri con i secchi per portare via l’acqua. Indossavamo gli stivali da Quintana e alla fine ci riuscimmo dando vita ad un lavoro corale davvero epocale. L’inaugurazione avvenne nella data prevista e offrimmo porchetta e bruschetta. Il resto è storia”. Via Cortella, la via principale del rione Cassero è stata invasa mercoledì sera da una lunga tavolata per far festa. Seduti c’erano i rionali di oggi e tantissimi dei protagonisti di quell’impresa di 50 anni fa.

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:12



