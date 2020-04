Foligno, fare impresa al tempo del covid-19: dal cashmere alle mascherine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - “La chiave di volta per affrontare questa crisi è muoversi come sistema mettendo a frutto l’esperienza delle aziende, dell’indotto e dei fornitori”. E se a dirlo è Leonardo Mazzocchio, vicepresidente Sezione Tessile e Abbigliamento di Confindustria Umbria. Mazzocchio guida la Badia Cashmere, azienda leader di settore con sede a Foligno, e ne è amministratore delegato. L’azienda ha momentaneamente riconvertito, in tempi di pandemia da covid-19, la produzione avviando quella delle mascherine. A spiegare come l’azienda si sta muovendo è lo stesso Mazzocchio. “Siamo partiti da un presupposto certo: stiamo facendo il massimo per tutti compresi quei laboratori esterni, i cosiddetti fasonisti, ai quali avevamo già determinato ordini. La nostra azienda ha una produzione diversificata che comprende anche ciò di cui ci forniamo da laboratori locali. Siamo una azienda familiare e non vogliamo lasciare nessuno a piedi, compresa quella parte dell’indotto che fa parte del meccanismo della nostra produzione. Penso, ad esempio, a quei laboratori che – prosegue - producono camicie, t-shirt e polo per i nostri 7 negozi diretti e per gli shop in shop in cui siamo presenti. E non voglio dimenticare quelle eccellenze laboratoriali che effettuano lavorazioni particolari sulle nostre maglie”.“Con Confindustria – ricorda Mazzocchio – ci siamo messi a ragionare su come porre le basi per i giusti requisiti utili ad una vera e propria riconversione. Raccolti tutti gli elementi e abbiamo capito che per la produzione di mascherine sarebbe stata necessaria non una riconversione, pur se temporanea, ma una vera e propria rivoluzione. Proprio per questo abbiamo pensato ad un piano vasto di impegno dei diversi ingranaggi che caratterizzano il nostro prodotto. In questa fase curiamo la distribuzione delle mascherine che, proprio sulla scorta della crescente necessità, non diventano elemento di lucro, ma vengono proposte al prezzo di produzione, un costo imposto proprio per ampliare al massimo la salvaguardia delle persone che le utilizzano e per dare una possibilità ulteriore di lavoro a chi le realizza”.“Le mascherine che realizziamo – sottolinea l’ad Mazzocchio - prodotte non sono un presidio sanitario, ne un dispositivo medico, ma sono uno strumento di prevenzione. Ricordo che alla luce di ciò è comunque necessario mantenere la distanza di sicurezza sociale di almeno un metro. Il prodotto è monouso ed essendo realizzato con il tessuto delle camice 97% cotone 3% elastane. Un numero importante di queste mascherine che, ricordo, non sono dpi e nemmeno dispositivi medici, ma soltanto strumenti di prevenzione, le abbiamo donate alle forze dell’ordine e alle forze di polizia per sottolineare, ringraziandoli, l’impegno quotidiano che mettono in campo per la collettività”.