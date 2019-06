Foligno, esplode un colpo di fucile da caccia in centro storico e poi sparisce nel nulla. Scatta la caccia all'uomo, in azione i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Inquietante, quanto grave, episodio domenica sera intorno alle 21.30. Un uomo ha esploso un colpo di fucile da caccia in direzione di un muro in piazza Piermarini, a due passi da Corso Cavour, la passeggiata della città della Quintana. Poi s’è dileguato nel nulla. A testimoniare l'avvenuto sparo in terra è rimasta la cartuccia da caccia impiegata durante lo sparo. Nessuno, a quanto risulta, s'è fatto male anche perché, l'orario è quello in cui la zona è temporaneamente semideserta. La piazza vuota ha amplificato la deflagrazione e diverse persone hanno avvertito il botto. Dei fatti è stata data segnalazione ai carabinieri che sono intervenuti sul posto con diversi reparti della Compagnia di Foligno che hanno operato in loco raccogliendo elementi, testimonianze e hanno iniziato una vasta caccia all'uomo tesa ad individuare il fuggiasco che ha esploso il colpo di fucile. In corso anche accertamenti tecnici per stabile se la cartuccia da caccia fosse a salve o se invece si tratta di una munizione "regolare". Tutte ancora da chiarire le motivazioni alla base del fatto.