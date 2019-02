Foligno, emergenza donazioni sangue: ecco la contromossa di Avis e Innamorati del Centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Una buona azione nel segno del cuore. E’ quanto avvenuto ieri al servizio immunotrasfusionale dell’ospedale “San Giovanni Battista di Foligno”. Protagonisti l’associazione “Innamorati del Centro” guidata da Francesco Cascelli e l’Avis Comunale di Foligno del presidente Emanuele Frasconi. Entrambe i sodalizi hanno il cuore nei rispettivi simboli, e col cuore gli Innamorati hanno donato il sangue ed Avis prosegue a tamburo battente nella campagna di sensibilizzazione alla donazione. “Abbiamo voluto festeggiare – sottolinea Cascelli - il 14esimo compleanno di Innamorati del Centro andando a donare per contribuire a dare una risposta alle necessità che vengono sottolineate rispetto alle carenze di sangue. Un gesto semplice, il nostro, che vuole essere da stimolo a quei tanti cittadini che ancora non donano e abbiamo voluto anche far crescere il numero degli iscritti ad Avis portando nuove persone a vivere questa esperienza. Insieme all’Avis comunale, ed in particolare al presidente Frasconi, abbiamo realizzato una campagna di sensibilizzazione diretta tanto agli associati, in particolare commercianti, ad Innamorati del Centro quanto a quei tanti nostri amici che gravitano intorno agli eventi e alle occasioni che creiamo. Per suggellare questo patto di collaborazione finalizzato alla fonazione di sangue, in primavera realizzeremo un evento dedicato ad Avis. Per ora posso soltanto dire – conclude – che ci stiamo lavorando e più avanti lo ufficializzeremo”. Un patto fatto col cuore, quindi, quello tra Innamorati del Centro e Avis comunale di Foligno, che è anche un patto di solidarietà nel senso più vero del dono. Chi dona sangue, infatti, non saprà mai chi aiuterà e ciò, come più volte ricordato dal presidente Frasconi, rende questo gesto l’apice dell’altruismo. L’appello a donare resta sempre valido e aperto a tutti. Per informazioni si può contattare l’Avis comunale di Foligno.