Foligno, Eleonora Pieroni dal Centro del Mondo a regina di New York

di Giovanni Camirri

FOLIGNO Dal Centro del Mondo, Foligno, al Nuovo Mondo, New York: è lei la bellezza, attrice e modella, dei Due Mondi. Lei è Eleonora Pieroni, nativa di Foligno e può vantare una carriere, in continua ascesa, iniziata da giovanissima. A 15 la prima fascia Miss Rocchetta per Miss Italia a Gualdo Tadino, nel 2014 conquista la fascia nazionale Miss Blu Mare Italia, e poi finalista a Miss Mondo. A 23 anni si laurea in Scienze della Formazione con specialistica con 110 e lode. Nel frattempo continua a lavorare come modella e in alcuni programmi TV come ‘The Illusionist’ con Teo Mammuccari. La sua carriera diventa internazionale quando si trasferisce da Milano a New York, dove diventa la musa e la testimonial dell’alta sartoria Domenico Vacca e poi anche designer. Eleonora sfila e posa per grandi firme della moda come: Ferragamo, Cruciani, Gattinoni, Roberto Cavalli, Lacoste, Guess, La Perla, Miss Bikini solo per citarne alcuni. “Eleonora – viene ricordato - è stata fotografata dai più grandi fotografi tra cui Augusto Buzzeo, Rossano Maniscalchi, Stephan Lupino, Alessandro Gerini e da poco è stata immortalata dal leggendario fotografo di moda glamour Marco Glaviano. Dopo Monica Bellucci e Cindy Crawford, durante Umbria Jazz Glaviano torna dietro la camera per scattare uno dei suoi ultimi servizi fotografici”. La bellezza incarnata da elonora Pieroni s'è affacciata anche in due video musicali uno girato a Miami per il Volo e Gente De zona e il secondo per la superstar messicana Thalia e Natty Natasha. Eleonora la si vedrà presto al cinema. Si parte la prossima primavera con il film “Nati due volte” del regista Pierluigi Di Lallo girato a Foligno, e nel film “Copperman” con Luca Argentero che sta girando a Spoleto. “Sono stata – racconta Eleonora - da poco Madrina del Festival di Pompei dove ho premiato il famosissimo attore Alessandro Borghi attore di ‘Suburra’ e ‘Napoli velata’. Il 10 dicembre a New York presenterò la serata finale dell’Italian Movie Award”. Il 5 agosto Eleonora Pieroni è stata anche special guest attesa e presentatrice del Paiper Festival a Montefalco, evento dedicato alla musica degli anni 60’-70’. La bellezza e la grandissima professionalità che Eleonora Pieroni declina in tutto ciò di cui si occupa non poteva non toccare anche la Giostra dlela Quintana. E' stata infatti lei l'anima, e la Madrina, che ha permesso la presenza del Corteo della Giostra della Quintana al Columbus Day a New York. Un legame, quello tra la Pieroni e Foligno che non è mai venuto meno e un biglietto da visita che l'atrice e modella è capace di veicolare nelle tante attività di cui si occupa e delle esperienze che vive quotidianamente. Esperienze che la portano a confrontarsi con celebrity del livello di Gabriele Muccino, Alessandro Borghi, Victoria Silvested, Riccardo Scamarcio, Sergio Castellitto, Ivana Trump solo per citarne alcuni. Un ambasciatrice di bellezza a tutto tondo che riscuote successi dopo successi e che non ha mai dimenticato le sue radici che sono state la base di partenza verso i traguardi sempre più importanti che Eleonora Pieroni continua a raggiungere a livello ormai mondiale.

Domenica 19 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:48



