Venerdì 10 Febbraio 2023, 08:32 - Ultimo aggiornamento: 08:38

FOLIGNO Altra stangata per il Foligno che si ritrova con un altro punto di penalizzazione in classifica. Punto che si aggiunge ai quattro di qualche mese fa, con l’inibizione del presidente Renato Colavita e con una ammenda di 400 euro.

Così i falchetti scendono a 17 punti in una posizione di classifica sempre più pesante: due punti più su del Cannara e tre della Pontevecchio (ultima) a cui i biancazzurri faranno visita domenica agli “Ornari” in uno scontro diretto che può valere una stagione. Le ultime due squadre,infatti, retrocedono direttamente in Promozione. Penalizzazione, inibizione e ammenda arrivano sempre per lo stesso motivo: stipendi in ritardo pagati lo scorso anno, in questo caso all’allenatore Monaco in serie D.

«La sezione disciplinare- si legge nel dispositivo del provvedimento- si è pronunciata sul deferimento a carico del presidente del Foligno Renato Colavita per non aver corrisposto entro i tempi previsti all’allenatore Francesco Monaco la somma dovuta ed accertata dal Collegio Arbitrale presso la Lnd. Prima dell’apertura dell’udienza– si legge nell’atto pubblicato sul sito della Figc – la Procura Federale, Renato Colavita e la società Foligno Calcio Ssdarl hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale. Il tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’avvocato Alessandro Avagliano per la Procura Federale, e l’avvocato Domenico Accica per i deferiti, ritenuti sussistenti i presupposti» ha irrogato le seguenti sanzioni: per Renato Colavita, mesi 4 di inibizione; per la società Foligno Calcio Ssdarl, penalizzazione di punti uno in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, ed euro 400 di ammenda». Parole che sono quasi una sentenza non solo sul caso specifico ma sulla stagione dei biancazzurri che dopo una buona partenza è via via scivolata verso il terz’ultimo posto che tiene i falchetti con il fiato sospeso.