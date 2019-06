Foligno, durante la manovra entra la marcia sbagliata: sfonda un muro finendo sulla rampa

Ultimo aggiornamento: 15:53

FOLIGNO - Agli occhi dei passanti e dei soccorritori l'incidente di domenica pomeriggio, in via Monte Acuto a Foligno, è sembrato una scena da action movie. Fortunatamente, oltre ai danni dell'auto rimasta coinvolta, nessuno ha riportato conseguenze rilevanti. Stando ad una prima ricostruzione dell'accaduto - la dinamica dei fatti è al vaglio della polizia locale - sembra che un automobilista intento a fare manovra all'interno di un parcheggio per una fatalità ha ingranato la marcia, ma è entrata quella sbagliata. L'automatico “colpetto” all'acceleratore ha fatto partire il veicolo nella direzione opposta a quella desiderata. La vettura, una Volvo, s'è così schiantata contro il muro di recinzione del parcheggio e dopo averlo sfondato è finita sulla sottostante rampa che conduce ai garage sotterranei. Stando a quanto risulta nessuno s'è fatto male e oltre al comprensibile spavento, i soli danni registrati sono stati quelli patiti dal veicolo e dal tratto di muro sfondato. Sul posto carroattrezzi, polizia locale e vigili del fuoco.