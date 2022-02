Foligno, albanese arrestato con cocaina e soldi

FOLIGNO Sabato sera la polizia ha arrestato un cittadino albanese per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sequestrati 65 grammi di droga, materile utile per il confezionamento e 4mila euro in contanti, frutto dello spaccio di cocaina nella zona dl centro. L'oerazione è scatta durante un controlo del centro della città. L'albanese, ora rinchiuso nel carcere di Capanne, era sconosciuto alle forze dell'ordine.