Foligno, dopo terremoto: attesa per Pasqua la riapertura della chiesa di San Francesco e Santuario di Santa Angela

FOLIGNO - Dopo terremoto 2016: ci sono importanti novità per la chiesa di San Francesco e Santuario di Santa Angela a Foligno. L’edificio di culto è stato lesionato dal terremoto dell’ottobre 2016. Stando a quanto risulta dai parrocchiani è stata effettuata la gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori “e la speranza – raccontano i fedeli - è che si possa riaprire al culto prima di Pasqua 2019”. Le lesioni principali causate dalle scosse telluriche interessano, stando a quanto risulta a Il Messaggero, la controfacciata e il lanternino e quindi la balaustra del campanile oltre che altre lesioni di portata minore. Una buona notizia, quindi, che vedrà, una volta completati i passaggi tecnici conseguenti la gara d’appalto, avviare le opere di restauro della chiesa di San Francesco e Santuario di Santa Angela. Si tratta di un intervento atteso anche per vedere rientrare a “casa” le spoglie di Santa Angela da Foligno, Maestra dei teologi, oggi accolti nel vicino Oratorio del Gonfalone. Un legame, quello tra Foligno e santa Angela, che va ben oltre i confini locali visto che la santa è venerata e studiata a livello mondiale. San Francesco a Foligno è poi sede della Provincia Italiana di San Francesco d’Assisi dei Frati Minori Conventuali, che riassume i territorio di Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Sardegna. Il Cenalo di Santa Angela, inoltre, ha realizzato per il 16 e 17 novembre un convegno che alla fine dell’ottavo centenario della nascita di san Bonaventura (1217-1274), per cui il confronto fra le due figure, la “maestra dei teologi” e il più grande teologo francescano del primo secolo, dottore della chiesa, è risultato quasi d’obbligo. La comparazione fra queste due forme di santità francescana ha comunque risvolti molto profondi soprattutto per la loro distanza culturale incolmabile, ma nello stesso tempo la loro vicinanza circa le tematiche fondamentali e gli obiettivi delle loro opere, diversissime fra l’altro per genere letterario. La notizia del prossimo avvio dei lavori e quella del convegno, hanno anche un terzo importante passaggio. Frate Franco Buonamano, ministro provinciale della Provincia dell’Italia Centrale di San Francesco d’Assisi, una delle colonne storiche della chiesa-convento-santuario di Foligno dedicato a San Francesco e Santa Angela, celebrerà i 25 anni dall’ordinazione. Un’ordinazione che avvenne il 4 dicembre 1993, proprio a Foligno, e fu la prima effettuata dall’allora vescovo monsignor Arduino Bertoldo. L’appuntamento è per l’8 dicembre prossimo alla parrocchia dell’Immacolata.