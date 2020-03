Foligno, dopo il nuovo incarico assegnato da Papa Francesco al vescovo Sigismondi, ecco il possibile riassetto delle Diocesi dell'Umbria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Monsignor Gualtiero Sigismondi è stato nominato ieri da Papa Francesco, vescovo della Diocesi di Orvieto-Todi. Monsignor Sigismondi - come spiega una nota della Diocesi si Foligno - «rimane amministratore diocesano di Foligno fino al trasferimento nella sua nuova Diocesi». Una notizia che spiega ancora una volta l’attenzione del Santo Padre verso l’Umbria. Attenzione che, anche nel nome scelto dal suo predecessore appunto Benedetto, vede il Papa aver scelto quello di Francesco, il Poverello di Assisi. Una attenzione che si esplicita anche nella figura, di uomo e di pastore della Chiesa, di monsignor Sigismondi. Quest’ultimo, infatti, è l’unico degli 8 vescovi che guidano le altrettante diocesi del Cuore verde ad essere umbro. Inoltre Papa Francesco ha nominato monsignor Sigismondi assistente generale dell’Azione Cattolica Italiana. Ed ora la nuova nomina alla guida della Diocesi di Orvieto-Todi. La notizia del nuovo incarico è stata accolta con grande gioia ovunque. I vescovi della Conferenza Episcopale Umbra, attraverso una nota firmata da monsignor Renato Boccardo arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Ceu hanno detto che: «I vescovi della Conferenza Episcopale Umbra si stringono fraternamente attorno a monsignor Gualtiero Sigismondi, finora vescovo di Foligno, chiamato da Papa Francesco a guidare come padre e maestro la chiesa di Orvieto-Todi e invocano sul suo ministero la luce e la consolazione dello Spirito Santo e l’assistenza dei Santi Patroni Giuseppe e Fortunato. Salutano con animo grato mons. Benedetto Tuzia, con il quale hanno condiviso in questi anni il comune servizio del Vangelo in terra umbra, apprezzando la sapienza e l’umanità con cui ha adempiuto alla missione episcopale e accompagnato la Commissione regionale per la carità».Al momento non è possibile dire quale sarà il futuro della Diocesi di Foligno. Da anni, però, si parla di una riorganizzazione delle otto Diocesi dell’Umbria. L’attuale nomina di monsignor Sigismondi alla Dioesi di Orvieto-Todi riapre alle ipotesi di una potenziale riorganizzazione. Ipotesi che tali restano anche in forza del fatto che l’eventuale riassetto e le sue modalità operative sono ovviamente in mano al Vaticano e, quindi, al Santo Padre Papa Francesco. Ipotesi che potrebbero vedere Foligno confluire nell’Archidiocesi di Spoleto-Norcia (che già sottostà alla Santa Sede) che diventerebbe Spoleto-Norcia-Foligno. Poi Perugia-Città della Pive potrebbe assorbire todi, mentre Orvieto transiterebbe su Terni-Narni-Amelia. Per assisi non cambierebbe nulla per Assisi e le sue Basiliche Papali, realtà dicoesana che resterebbe invariata con Gualdo Tadino e Nocera Umbra. Gubbio e Città di Castello andrebbero ad unirsi. Come detto si tratta di mere ipotesi che ormai circolano da anni e che ad oggi attendono conferme o smentite. Certo è che la riorganizzazione territoriale della Diocesi dell’Umbria non cambierebbe nulla nella missione della Chiesa, ed in particolare della Chiesa particolare che quotidianamente è da sempre a strettissimo contatto con le persone.Monsignor Sigismondi lascerà un segno importantissimo che ne segna la quotidianità a Foligno e nella Diocesi: l’ascolto di tutti e la parola per tutti. Appena dopo la Solennità del Patrono della Diocesi di Foligno, San Feliciano, mosnignor Sigismondi aveva detto: «In occasione della Solennità di San Feliciano ho espresso il sogno di vedere entro l’anno una gru affiancarsi a San Feliciano così da poter dare avvio ai lavori di restauro del Duomo. Sarà mia premura dare ufficialità dell’avvio dei lavori con tutti i particolari del caso. Va da se che se quest’anno non si parte, non va bene». La speranza di tutti è che quel sogno possa realizzarsi.