Foligno, dopo mezzo secolo chiude lo storico salone “Mafalda Parrucchieri”

Martedì 29 Giugno 2021, 11:13

FOLIGNO - Dopo mezzo secolo ha chiuso i battenti, nella giornata di sabato, il “Salone Mafalda Parrucchieri”. Cinquanta anni in prima linea e sempre nel segno dell’altissima qualità, della massima professionalità e con la capacita, rara, di saper ascoltare i clienti realizzando i loro sogni d’acconciatura senza mai dimenticare il tocco d’arte e una tecnica raffinatissima che solo veri professionisti sanno mettere a frutto. Mezzo secolo di storia che Mafalda e Carla Sonno hanno voluto raccontare a Il Messaggero salutando le clienti di una vita. Basti pensare che sabato nel Salone c’era Ivana Donati, una delle clienti storiche di “Mafalda Parrucchieri” sin dall’inizio dell’attività a Foligno. “Il nostro segreto – racconta Mafalda Sonno con un pizzo di orgoglio e un po’ di passione mescolata ad una giusta emozione – è da sempre l’alta professionalità. Ascoltiamo le esigenze e i desideri delle nostre clienti ma la parola finale, e le scelte che ne conseguono, sono sempre le nostre. Realizzare un taglio, una acconciatura non è semplice come appare. Ci vuole occhio, preparazione, formazione continua e, a permeare tutto, la professionalità. Solo così si può fare la differenza. E quella differenza ci ha accompagnato in questo mezzo secolo di attività a Foligno. Chiediamo – prosegue – questa stoica attività per una scelta semplice e voluta: è ora di andare in pensione. Qui sono da noi passate quasi tutte le signore di Foligno e le nostre clienti, pur comprendendo questa nostra scelta, sono rimaste un po’ male. Ma non si sono abbattute. Con loro c’è un rapporto professionale ma , e soprattutto, un a simbiosi. I risultati che abbiamo ottenuto ci hanno fatto crescere scandendo ogni singolo giorno di questi 50 anni ricchi di soddisfazioni e di sacrifici che abbiamo, comunque, saputo mettere a frutto. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il fondamentale supporto di mia sorella Carla, il mio grande braccio destro, specialista top di tagli e anche insegnate in una importante scuola di specializzazione. La nostra cifra, come si può chiaramente comprendere, è il senso artistico che si concc5retizza in un tocco personale, e quindi inimitabile. E voglio ricordare anche in nostri preziosi collaboratori – sottolinea – Erica Masciolini e Mubashar Shah. Cosa mi sento e cosa ci sentiamo di dire ai giovani che volessero svolgere questa splendida professione? Siate professionali. Ai clienti clienti non va gettato fumo negli occhi anche perché la gente oggi è molto più informata di noi e non è si deve tradire che ripone fiducia nelle nostre capacità. La nostra storia professionale s’è chiusa sabato dopo 50 anni regalandoci grandissime soddisfazioni e tantissimi – conclude – legami che resteranno per sempre saldi”. Una bella storia professionale che è andata di pari passo con quella di Foligno, in tutte le sue diverse declinazioni, di cui il Salone Mafalda è stato uno degli luoghi dove la professionalità ha vissuto un positivo mix di relazioni.