Foligno, dopo la frana riaperta la strada per Capodacqua

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - E' stata riaperta martedì, per ora a senso unico alternato di marcia regolato da semaforo, la strada che, a Foligno, dalla Flaminia prosegue verso l'abitato di Capodacqua attraversando Ponte Centesimo. Il 16 agosto scorso proprio a Ponte Centesimo il distacco di una grossa pietra, che ha pure colpito un veicolo in transito, ha imposto la chiusura della circolazione. Immediato l'intervento dei tecnici dell'Area Lavori Pubblici del Comune che, coordinati dal dirigente Francesco Maria Castellani, hanno effettuato il sopralluogo e disposto la chiusura temporanea dell'arteria. Contestualmente sono scattati le ulteriori verifiche che hanno visto entrare in azione anche un geologo rocciatore. Si è proceduto al cosiddetto disgaggio dei massi pericolanti e quindi martedì prima delle 18, è stata riaperta la circolazione. Il transito, come detto, è consentito a senso unico alternato regolamentato da semaforo. Si proseguirà, poi, con il contestuale ripristino della rete para massi su tutto il costone. Completati i lavori la circolazione tornerà normalmente a doppio senso di circolazione.

Martedì 28 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:33



