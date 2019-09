Foligno, dopo l'incendio del gonfalone la Quintana alza la testa e fa sventolare bandiere dei rioni dal Comune

FOLIGNO - Bella sorpresa, giovedì, in piazza della Repubblica: dal Palazzo Comunale di Foligno sono state fatte sventolare le bandiere dei 10 rioni. Un ritorno al passato necessario a seguito della distruzione del gonfalone che è stato bruciato sabato mattina alle 5. Mentre le indagini delle forze dell'ordine proseguono sulle tracce dell'autore del grave gesto, dall'Ente Giostra della Quintana s'è studiata una soluzione, in accordo col Comune, per dare un segnale chiaro e far capire che la Giostra ha voluto rialzare la testa. Così sono tornate le bandiere dei dieci rioni esposte dalla balaustra del Palazzo Comunale. Un ritorno al passato quando l'esposizione delle bandiere era una vera e propria cerimonia . © RIPRODUZIONE RISERVATA