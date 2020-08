Foligno, donna trovata morta in casa: giallo sulle cause del decesso. Indagano i carabinieri

FOLIGNO - Donna trovata morta in casa nel pomeriggio di Ferragosto: giallo sulle cause del decesso. Non è stata infatti ancora stabilità la causa di morte che ha stroncato l’esistenza di una donna di mezza età trovata senza vita all’interno di una abitazione della periferia di Foligno. Scattato l’allarme la casa è stata raggiunta dai carabinieri della compagnia di Foligno che procedono sul caso. La Procura della Repubblica di Spoleto, che coordina l’indagine, ha come da prassi aperto un fascicolo. L’abitazione teatro della tragica scoperta ha visto arrivare anche il magistrato di turno e il medico legale per gli accertamenti del caso. Come detto non è stato possibile stabilire l’esatta causa del decesso e quindi sarà disposta, come atto di prassi, l’esame autoptico che fugherà ogni dubbio. © RIPRODUZIONE RISERVATA