Lunedì 10 Giugno 2024, 07:22 - Ultimo aggiornamento: 07:28

TERNI C'è che sente aria di vittoria e chi quella di ballottaggio. Ma come andranno a finire le elezioni comunali a Foligno lo si potrà capire solo nelle prossime ore. Stefano Zuccarini, centrodestra, in corsa per il secondo mandato nel 2019 divenne sindaco al secondo turno quando andò al ballottaggio col candidato di centrosinistra Luciano Pizzoni. All'epoca, però, in corsa per la poltrona da sindaco c'erano sei candidati e 15 liste. Stavolta i candidati sono 4 e le liste sempre 15. In diversi ambienti del centrodestra si parla di una possibile vittoria al primo turno con una forbice compresa tra il 51 e il 52% delle preferenze. Ma se si dovesse ripetere come nel 2014 e nel 2019 la via del turno di ballottaggio questo vedrebbe contrapposti centrodestra e centrosinistra col candidato sindaco Mauro Masciotti. Interessante sarà anche l'analisi della percentuale dei votanti che nel 2019 fu pari al 70.06% al primo turno e al 61.23% al secondo. Nessuno, comunque, ha la risposta certa in tasca. Va detto che tante persone, senza mai divenire ressa, hanno raggiunto l'ufficio elettorale del Comune sia sabato che ieri per richiedere la tessera elettorale perché piena o perché smarrita. Rispetto poi ai 55 seggi elettorali a Foligno non sono state segnalate situazioni particolari o degne di nota. Insomma le operazioni di voto si sono svolte regolarmente. Anche negli altri tre Comuni del folignate, al voto per il rinnovo dei rispettivi Consigli, e cioè Montefalco dove al voto s'è recata anche la presidente della Regione Donatella Tesei, Gualdo Cattaneo e Spello tutto è proceduto in maniera lineare.

QUI ORVIETO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un passaggio ai seggi e poi una giornata di relax in famiglia in attesa dello spoglio di oggi pomeriggio. La domenica "elettorale" dei quattro candidati sindaco di Orvieto è trascorsa così. Tutti sicuri del fatto che hanno dato il massimo, ora si affidano al giudizio degli elettori. Elettori, a loro volta, Stefano Biagioli e Roberta Palazzetti si sono recati alle urne sabato mentre Roberta Tardani e Giordano Conticelli ieri mattina. Biagioli ha votato a Canale che ha scelto come sua seconda casa, "catturato" da questo territorio. Con lui c'erano la moglie Alba e i candidati, rappresentativi delle quattro liste che lo sostengono e che vivono in questa frazione. E se ieri si è goduto la tranquillità della famiglia, il programma di oggi è più articolato: il primo impegno è presso il Club degli amici della stampa che ha organizzato una maratona elettorale, sarà poi presso la fattoria sociale il Mascherone per un brindisi di buon auspicio quindi si recherà nella sede del Pd ad attendere i risultati dello spoglio. Roberta Palazzetti ha votato nella sezione 1 del centro storico insieme alla sorella. «Ho una buona dose di serenità ha commentato perché so che tutto che quello potevamo fare abbiamo fatto. Ora la parola passa agli elettori». La domenica per lei è trascorsa tra giri per i seggi e la spesa alimentare con il marito. Oggi sarà nella sede di Proposta civica. «Qui attenderemo l'esito dello spoglio rivela e se andrà bene ci sposteremo a casa di una nostra candidata che ha preparato una festa». Nella stessa sezione di Roberta Palazzetti ha votato anche Roberta Tardani. La sindaca uscente si è recata alle urne insieme ai figli. Proprio come cinque anni fa, la candidata del centrodestra si è dedicata ieri una giornata di relax che ha trascorso in famiglia. Come alla scorsa tornata elettorale, anche questo pomeriggio riunirà i candidati a casa sua per attendere qui l'esito dello scrutinio. Ieri mattina, alla riapertura delle urne, ha votato anche Giordano Conticelli. Con lui c'era Diletta Riccetti, capolista di Nova Cambia. Il resto della giornata è trascorso in compagnia dei suoi compagni di viaggio «di questa straordinaria avventura - spiega - che solo qualche mese fa era solo un'utopia. Oggi, invece, si è trasformata in due liste che si sono presentate alle elezioni amministrative di Orvieto. Questo per noi è un risultato straordinario».Monica Di Lecce© RIPRODUZIONE RISERVATA