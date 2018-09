Foligno, Diocesi e città in lutto: s'è spento don Luciano Gregori amato parroco, professore ed esorcista

FOLIGNO - Diocesi e città di Foligno in lutto. Domenica, all'età di 78 anni - era nato a Foligno il 23 novembre 1940 -, s'è spento don Luciano Gregori, amato parroco, professore di religione ed esorcista. Don Luciano, come tutti amorevolmente lo chiamavano, aveva fatto del dialogo e del confronto la sua cifra. Era stato parroco di Casevecchie, professore di religione e, come detto, esorcista. Nelle prossime ore sarà fissata la data del funerale. Era stato ordinato il 27 giugno 1965, era canonico del Capitolo della Cattedrale presso il Capitolo della Cattedrale di San Feliciano a Foligno e il ministero di esorcista, che seguiva sempre con grande misericordia, lo esercitava nella parrocchia Cattedrale di San Feliciano. E' stato anche un valido studioso ed un escursionista, innamorato della montagna e dei suoi tanti sentieri.

