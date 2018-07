Foligno, dieci minuti di terrore per acqua e vento. Alberti caduti, chiusa una corsia di viale Firenze

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Una decina di minuti di pioggia violenta e raffiche di vento, poi i danni. E' quanto accaduto nel Folignate poco dopo le 22 di lunedì. i danni maggiori sono stati registrati tra Foligno e Bevagna per uan serie di alberi caduti. Fortunatamente non risultano feriti e gli eventuali danni sono in fase di accertamento. I problemi più evidenti si sono registrati in viale Firenze, direzione centro storico, a due passi dal ponte sul Fiume Topino. Un grosso albero è collassata sulla carreggiata bloccando il traffico. Analoga situazione, ma limitata fortunatamente alla caduta di grossi rami, alcuni dei quali finiti su auto in sosta, nella vicina via Bolletta. In azione la Polizia locale per la viabilità e i vigili del fuoco per gli interventi conseguenti i danni da maltempo

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:09



