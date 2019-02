Foligno, dieci auto danneggiate durante il torneo di rugby

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Danneggiamenti e furti in danno delle auto in sosta in prossimità di alcuni degli impianti sportivi cittadini, serve un soluzione. Nella giornata di domenica una decina di auto sono state danneggiate nel tentativo di aprirle, in prossimità del campo da rugby, in zona Campo di Marte, mentre era in corso un evento sportivo. Il tutto mentre dalla parte opposta della città, dalle parti di Corvia dove si trovano ciclodromo e impianti sportivi della Fulginium, altre vetture sono state violate per compiere furti. «Quanto accaduto domenica - spiega Andrea Gubbini, presidente del Foligno Rugby - è un fatto grave che va oltre i danni causati alle auto “visitate”. Un danno soprattutto d’immagine. Domenica negli impianti di Campo di Marte era in corso il nostro torneo mensile che coinvolge 250 giovanissimi rugbysti arrivati a Foligno da tutta l’Umbria. La città, per colpa esclusiva di chi ha agito, non ci ha davvero fatto una bella figura. Non chiediamo interventi esclusivi per l’area del rugby, ma ci auguriamo che quella importante zona di Foligno possa essere dotata di un efficace - prosegue - impianto di pubblica illuminazione e di telecamere almeno agli accessi delle strade principali e, nell’ambito di un possibile piano di sicurezza urbana, col tempo anche a tutela del decoro e a difesa degli impianti sportivi. Quest’area diventa sovente di notte una sorta di bivacco. Ce ne rendiamo conto - conclude - andando ad effettuare le pulizie mattutine». «Interveniamo - ribatte l’assessore ai lavori pubblici Graziano Angeli - con diverse risorse per il miglioramento degli impianti sportivi. e lo facciamo con impegni di spesa che sono definiti a seguito dell’approvazione del bilancio. Siamo pronti a fare il punto, per le competenze dei Lavori Pubblici, sulle problematiche della sicurezza. Nel mese di marzo andrà in approvazione il Bilancio e subito dopo faremo il punto con le società sportive tra cui Foligno, Calcio, Fulginium e rugby solo per citarne alcune. Sarà importante il confronto anche per raccogliere e esaminare congiuntamente le esigenze delle società e le necessità legate agli impianti e alle zone di pertinenza come i parcheggi. Solo dopo potremo fare le valutazioni del caso e individuare - conclude l’assessore - le soluzioni ottimali» La situazione in particolare legata all’area di Campo di Marte, dove si allena il Foligno Rugby, purtroppo non è nuova e attende ancora una soluzione efficace. Le telecamere di videosorveglianza non risolvono tutto. Ma di sicuro sono un efficace deterrente e un ausilio alle indagini.