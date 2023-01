Venerdì 6 Gennaio 2023, 09:09

FOLIGNO - L’anno nuovo ha portato una bella sorpresa per il presidente dell’associazione astronomica Antares.

Antonio Vagnozzi, valente astrofilo umbro, ha dedicato due asteroidi, da lui scoperti, a Roberto Nesci e alla moglie Marta Maffei. Vagnozzi ha così voluto ringraziare il prof. Roberto Nesci per il suo valido sostegno a tutti gli astrofili umbri, che sempre trovano in lui un qualificato punto di riferimento, e Marta Maffei, figlia di Paolo Maffei grande astronomo di Foligno, per aver conservato la documentazione e la memoria del padre. La comunicazione dell'assegnazione è avvenuta presso la biblioteca Maffei di S. Eraclio, durante la serata del corso di astronomia sul tema degli asteroidi, tenuto dall'associazione Antares, in occasione della quale Antonio Vagnozzi ha raccontato la sua ricerca presso l’osservatorio di Stroncone. Antonio Vagnozzi è il proprietario dell'Osservatorio Astronomico di Stroncone (MPC 589) che sorge a pochi passi da Terni. L’osservatorio è inserito in progetti internazionali per lo studio di supernovae, per la ricerca di asteroidi e per lo studio delle stelle variabili. I due asteroidi dedicati, scoperti nel 1994 e classificati dal Minor Planet Center (l'organizzazione incaricata dall'Unione Astronomica Internazionale di raccogliere e conservare i dati osservativi sui corpi minori del Sistema solare) con la sigla “21189-1994 JB” e “21190-1994 JQ”, da oggi si chiameranno ““21189Robertonesci-1994 JB” e“21190Martamaffei-1994 JQ”. Per tutti coloro che vorranno osservarli attualmente si trovano nei pressi della stella Antares (quella che dà il nome alla nostra associazione) nella costellazione dello Scorpione e...poi si sposteranno tra le stelle, ma si potranno osservare calcolando le posizioni future.