Foligno, dato alle fiamme l'archivio dell'avvocato e consigliere comunale Stefania Filipponi. «Sono sconvolta»

FOLIGNO - Inquietante quanto grave episodio nella a cavallo della mezzanotte tra sabato e domenica: incendiato l'archivio dell'avvocato e consigliere comunale di minoranza del gruppo "Impegno Civile", Stefania Filipponi. Ignoti si sono introdotti all'interno del centro Le Scale di Porta Romana, in centro storico a Foligno, e, probabilmente, sono rimasti all'interno dopo la chiusura. Poi hanno raggiunto il garage dove si trova l'archivio dell'avvocato dove sono conservati vecchi faldoni inerenti l'attività professionale e documenti che riguardano invece l'impegno politico. E' stato tutto messo a soqquadro e poi sono state appiccate le fiamme. Quindi la fuga degli incendiari e il densissimo fumo, tra carta e plastica, ha fatto scattare l'allarme con l'arrivo sul posto di carabinieri e vigili del fuoco. «Poco prima della mezzanotte - racconta ancora sotto choc l'avvocato Filipponi - sono stata chiamata dai carabinieri. Mi sono precipitata al centro "Le Scale" e sono rimasta senza parole. Sono sconvolta. Appena possibile effettuerò un inventario per capire cosa è stato bruciato e cosa potrebbe mancare visto che ancora devo capire se qualche documento è stato o meno sottratto». Un atto di vandalismo? Un'azione mirata? Un avvertimento? Al momento tutte ipotesi aperte che possono riguardare tanto l'attività professionale che quella politica. Potrebbe trattarsi, ma sembra la pista meno credibile, anche di una scelta del tutto casuale. Ipotesi davvero poco credibile visto che l'azione dei balordi - da capire anche se ad agire sia stata una opiù persone - s'è diretta chiaramente contro i faldoni. E pure la probabilità che si possa esser trattato di un furto con i ladri che hanno trovato carta al posto di “merce” da rubare appare debolissima. quello che la Filipponi utilizza come archivio non è l'unico garage presente nella struttura ed inoltre ci sono anche numerosi uffici. Per tutti, fatto salvo il caso Filipponi, non risultano assalti o danneggiamenti di alcun tipo. Azione mirata, quindi. Il perché e da parte di chi lo chiariranno le indagini.