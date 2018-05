Foligno, dà un falso nome per evitare l'arresto ma gli va davvero male

di Giovanni Camirri

FOLIGNO – Si spaccia per un altro e viene arrestato. Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Foligno, al comando del capitano Angelo Zizzi, nella prevenzione e repressione dei reati in genere, in particolare contro il patrimonio. Questa volta a finire nel mirino degli investigatori dell’Arma un albanese clandestino sul territorio Nazionale. Dopo una segnalazione in piena notte che un cittadino ha fatto al 112, i carabinieri sono intervenuti in centro a Foligno dove erano stati notati due uomini all’interno di un’autovettura in sosta, probabilmente nel tentativo di portare a compimento un furto. All’arrivo dei militari due uomini hanno dapprima tentato di nascondersi accovacciandosi dietro alcune auto in sosta ma intuito che erano stati visti, si sono subito dati alla fuga a piedi. L’immediato inseguimento da parte dei militari ha permesso di bloccare uno dei due fuggiaschi mentre il secondo è riuscito a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. L’uomo, un albanese privo di documenti, al momento in cui è stato fermato era in possesso di arnesi idonei allo scasso. Condotto in Caserma per l’identificazione il fermato ha fornito delle generalità che il successivo controllo delle impronte digitali, ha permesso di accertare che erano false. Il soggetto infatti, oltre ad essere gravato da numerosi precedenti di Polizia, è risultato anche destinatario di un provvedimento di espulsione coattivo dall’Italia emesso dal Prefetto di Brescia nel marzo scorso. Pertanto, in conseguenza delle falsa identità fornita ai Carabinieri, l’albanese di 23 anni, è stato arrestato e nell’udienza del giorno seguente in Tribunale, dopo la convalida dell’arresto, è stato condannato alla pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione. Nel contesto il giudice ha immediatamente concesso il nulla osta all’espulsione e quindi l’arrestato è stato accompagnato all’aeroporto di Roma Fiumicino per l’immediata espulsione dal territorio italiano.

Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA