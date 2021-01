Foligno, da martedì attività in presenza sospesa in tutte le scuole e all'interno degli asili nido. Ecco le disposizioni che saranno in vigore fino al 14 febbraio

FOLIGNO - Attività in presenza sospesa da martedì e fino al 14 febbraio per tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado e all'interno degli asilinido. E ' una delle disposizioni che il sindaco di Foligno sta per emanare, cone relative ordinanze, che saranno in vigore dal martedì 2 febbraio. E' quanto si apprede da un post dal profilo Facebook "Stefano Zuccarini Sindaco" pubblicato domenica poco prima delle 22. Ecco il testo: "Il Sindaco Stefano Zuccarini: Di seguito vi comunico i nuovi provvedimenti che emanerò con due distinte ordinanze che saranno in vigore a partire da martedì 2 Febbraio e fino a domenica 14 Febbraio:

SCUOLA

La sospensione di tutte le attività in presenza – nessuna esclusa, compreso l’uso dei laboratori – per tutti gli alunni all'interno delle scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado nonché all’interno degli asili nido comunali e privati del Comune di Foligno.

L’adozione, da parte degli uffici comunali, di ogni provvedimento necessario al fine di consentire lo svolgimento domiciliare – in accordo con le famiglie – delle prestazioni di assistenza scolastica già in corso di svolgimento per gli alunni con disabilità.

ORDINE PUBBLICO

il divieto di distribuzione di alimenti e bevande, per l’intera giornata, mediante sistemi automatici (distributori automatici);

salvo che la consumazione avvenga in forma individuale e comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri, è fatto divieto di consumazione di alimenti e bevande all’aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l’intera giornata;

il divieto di svolgimento, per l’intera giornata, delle attività sportive e ludiche di gruppo nei parchi ed aree verdi, nonché il divieto di utilizzo dell’area giochi del Parco dei Canapè;

il divieto di stazionare, per l’intera giornata, nelle aree pubbliche cittadine sotto elencate:

- la scalinata della Cattedrale di San Feliciano;

- la zona sopraelevata di piazzetta Beata Angela;

- piazzetta Piermarini;

- piazza Matteotti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA