Foligno, covid-19: in tempi di pandemia le buone azioni crescono e arriva il pesce donato a chi non può comprarlo

FOLIGNO - La solidarietà e il supporto alla comunità e ai suoi cittadini più fragili a Foligno non ha confini. Così la Pescheria Mariani ha deciso di donare pesce ai bisognosi. “E’ un momento difficile, per tutti… - spiegano dalla Pescheria Mariani - ma per alcuni di più. Per questo la Pescheria Mariani ha deciso di contribuire con il suo (piccolissimo) arcobaleno e donare un po’ di pesce a chi non può permettersi di comprarlo. Tutti i sabato mattina cercheremo di accontentare più persone possibile. #nessunosisalvadasolo”. “Abbiamo pensato a questo gesto – racconta Benedetta Mariani – di vicinanza alla comunità. Per aderire è sufficiente contattarci in privato sulla nostra pagina Facebook “Mariani Pescheria e Cucina” e così da avere tutte le indicazioni per ritirare il pescato solidale. In questo modo eviteremo assembramento e si garantirà ulteriore riservatezza alle persone ne aderiranno alla nostra iniziativa potendo così anche noi gestire la domanda e organizzare la risposta. Il pesce verrà ritirato qui in pescheria essendo un alimento fresco che non può essere lasciato fuori”.