Giovedì 2 Giugno 2022, 12:46

FOLIGNO - “Correte, c’è un anziano su una sedia a rotelle motorizzata lungo la Statale 75 tra Foligno e Spello”. È suonata più o meno così la richiesta di intervento che, nelle scorse ore, ha visto entrare in azione i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foligno. La gazzella dell’Arma s’è messa in protezione scortando l’anziano fino all’uscita di Spello. Tutto s’è risolto per il meglio e l’anziano ha potuto così, in tranquillità e sicurezza, far rientro a casa. La vicenda, stando a quanto ha potuto ricostruire Il Messaggero, è nata da un errore di svolta stradale. Che ha portato l’anziano ad accedere in superstrada. La collaborazione tra gli automobilisti, che hanno segnalato prontamente quanto stava accadendo, e i carabinieri ha permesso di evitare incidenti. Un lieto fine, quindi, con l’insolito guidatore che ha potuto far rientro a casa. Stavolta per la strada giusta. A riprendere l’accaduto anche qualche utente social che, transitando in auto da quelle parti, ha filmato tutto fino all’uscita di Spello. Dalle immagini si vedono i carabinieri che stanno operando e poi anche una volante della polizia e, posizionato all’uscita di Spello, un mezzo della polizia locale. L’azione di supporto ai cittadini, così come quella di prevenzione e repressione dei reati, proseguirà da parte dei carabinieri senza soluzione di continuità.