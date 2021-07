Foligno: «Correte c'è una perdita d'acqua». Ma era molto di più. Ecco cosa è accaduto. Al lavoro polizia locale e tecnici del servizio idrico

Sabato 3 Luglio 2021, 20:16

FOLIGNO – Grosso guaio a Scanzano, borgo tra periferia e Campagna del Comune di Foligno. Sabato sera – secondo quanto risulta a Il Messaggero – poco prima delle 20 una telefonata al Comando della Polizia Locale ha segnalato una perdita d’acqua in prossimità del pone a corsia unica e senso di marcia regolato da semaforo. All’arrivo degli agenti della Locale, prontamente intervenuto, la situazione si è però mostrata in tutta la sua gravità. Dall’asfalto sgorgava un getto d’acqua fuoriuscito da una grossa condotta idrica rimasta danneggiata. Contestualmente sono intervenuti i tecnici della Valle Umbra servizi, la società che gestisce il servizio idrico che si sono subito messi all’opera. Considerando la portata del danno e la più che copiosa fuoriuscita di acqua è molto probabile che l’erogazione idrica verrà interrotta per consentire i lavori di ripristino e che lo stesso ponte sarà interdetto al transito. Una situazione complessa anche perché interessa diverse abitazioni e altrettante famiglie in un’area del territorio comunale piuttosto vasta e che lambisce anche altre frazioni e quartieri.