Foligno, coronavirus: un cooking contest per battere i giorni della pandemia. Nasce il cocktail “W l'Italia”

FOLIGNO Si chiama “La passione non si ferma” ed è il contest culinario nato da due hashtag: #iorestoacasaecucino e #iorestoacasaeshakero. A ideare e lanciare il cooking contest è stata la professoressa Monia Ciancaleoni che insegna alla Cnos-Fap Casa del ragazzo di Foligno. E lo ha fatto con un confronto social con i suoi allievi dei corsi di “operatore di ristorazione” partendo da un concetto molto semplice: Ragazzi, non abbandonate la vostra passione! Cucinate un piatto, impiattatelo, decoratelo e inviatemi la foto”. Il cooking contest a colpi di foto si conclude oggi e nelle prossime ore si consoceranno i risultati. “L’idea è nata – spiega la professoressa Ciancaleoni – da un concetto molto semplice: per il tipo di attività che svolgiamo e nelle modalità in cui l’effettuiamo abbiamo voluto trovare un formula che tenesse impegnati i ragazzi in modo costruttivo. E per questo abbiamo voluto dare a questo cooking contest anche un valore civico nel rispetto delle norme che, per contenere il contagio da coronavirus, necessitano che tutti restino a casa salvo spostamenti motivati e certificati. Così abbiamo invogliato gli allievi a realizzare piatti senza uscire di casa., L’invito – ricorda – ha preso le mosse utilizzando ciò che si ha in casa tra frigorifero e dispense. Così nessuno s’è mosso dalla propria abitazione e nel frattempo ha proseguito l’attività di formazione. Man mano che i piatti sono stati realizzati mi sono state inviate foto che andranno a comporre il contest. Ed ho voluto anche io dare il mio contributo al cooking contest che ha preso forma con la realizzazione del coktail Tricolore che ho voluto chiamare – conclude Ciancaleoni – “W l’Italia””.