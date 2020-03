Foligno, coronavirus: il Telesoccorso supporto sociale per gli anziani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Un progetto di grande respiro e un grande sostegno sociale per gli anziani, soprattutto quelli soli, e non soltanto per loro. E’ il servizio di Telesoccorso dell’Associazione di Pubblica Assistenza Croce Bianca di Foligno. Un servizio nato in costanza dell’emergenza terremoto del 1997 e che oggi, in emergenza coronavirus covid-19, è sempre più attuale. A spiegare di cosa si tratta è il presidente della Croce Bianca, Salvatore Stella. “Il telesoccorso – dice Stella – è una delle nostre eccellenze perché ci consente di essere vicino a chi è solo e di attivare, con specifiche procedure ben rodate, il 118 in caso di emergenza sanitaria. Alla luce dei risultati sino ad oggi raggiunti da quanto il Telesoccorso è stato attivato abbiamo in animo di potenziarlo e lo faremo – conclude – attraverso il ricorso a fondi comunitari”.A fare il punto tecnico del Telesoccorso è Andrea Ferrata, coordinatore amministrativo della Pubblica assistenza Croce Bianca. “Abbiamo – sottolinea Ferrata – un centinaio di utenti., Prevalentemente si tratta di anziani o persone sole, ma ci sono anche alcune ditte per specifiche esigenze. Lo scopo principale che il nostro Telesoccorso assolve è di tipo sociale. Nel senso che sentiamo due volte la settimana gli utenti anziani o soli e i nostri operatori con queste telefonate svolgono un lavoro di vicinanza sociale. Spesso il semplice scambiare due parole ed essere ascoltati è una delle migliori ricette per mantenere vivi i contatti tra le persone. Non va poi dimenticato che in questa fase di emergenza nazionale il nostro Telesoccorso – prosegue – avendo una funzione di contatto diretto costituisce un ulteriore elemento di contatto, comunque a distanza, con le persone. In caso di problematiche sanitarie l’attivazione del 118 il passo seguente. Così come accade nel caso in cui i nostri utenti attivino il pulsante di allarme collegato alla centrale Telesoccorso operativa conclude - nelle 24 ore tutti i giorni”.Un servizio di contatto, quindi, quello svolto dal telesoccorso che ha una funzione importante anche in questa fase di emergenza dove le persone devono rimanere a casa. A subire di più i cambi di abitudine, conseguenti la permanenza domiciliare e la possibilità di spostarsi solo per motivazioni ben specifiche, sono soprattutto gli anziani ed in particolare le persone sole. Cambi di abitudine improvvisi possono stravolgere le quotidiane abitudini creando anche potenziali momenti di sconforto in forza alle limitazioni. E qui entra il gioco il contatto umano, appunto come previsto con modalità a distanza, che vede il Telesoccorso dell’Associazione di Pubblica Assistenza Croce Bianca vantare una esperienza che ha mosso i primi passi all’indomani della crisi sismica del 1997.