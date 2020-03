Foligno, coronavirus: la comunità prega per medici e operatori ospedalieri. Il messaggio del vescovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Coronavirus, il vescovo Gualtiero Sigismoindi ha inviato un messaggio alla Diocesi e una preghiera alla Madonna del Pianto che così inizia: “Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Vergine Maria del Pianto: distilla le nostre lacrime nella “fornace ardente” del Cuore del Figlio tuo.Ti consegniamo le lacrime procurate dal flagello del coronavirus: veglia sull’incolumità delle nostre famiglie e fa’ che la presente trepidazione si trasformi in gioioso ringraziamento”. Il vescvo poi prosegue nella preghiera: “Ti presentiamo le lacrime che “grondano notte e giorno, senza cessare”, dagli occhi di chi ha perso una persona cara: ispira loro il silenzio, pieno di attesa, del Sabato santo. Ti preghiamo per chi, carico di anni, è visitato dal pianto della solitudine e dell’abbandono: fa’ che il loro cuore desolato sia rianimato da intrepidi operatori di misericordia. Ti mostriamo le lacrime miste a sudore dei medici e di tutti gli operatori sanitari: lenisci la loro fatica, mirabile segno di una carità concreta, generosa e senza limiti di tempo. Ti chiediamo di assistere con la tua sapienza coloro che governano la comunità civile: apri i loro occhi, perché cercando il bene comune non trascurino le lacrime dei poveri. Ti confidiamo la preoccupazione per le pesanti conseguenze economiche dell’attuale emergenza sanitaria: fa’ che a nessuno manchi il pane, la casa e il lavoro. Ti supplichiamo per chi, in lacrime, è costretto a lasciare la propria terra assediata dalla guerra e stremata dalla fame: aiutaci a non distogliere lo sguardo dal popolo siriano. Ti affidiamo chi sperimenta che senza l’Eucaristia non è possibile vivere: lubrifica i loro occhi con il “collirio” della Parola e la contemplazione dei misteri del Rosario. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Consolatrice degli afflitti: a te il Figlio tuo ha riservato – è la conclusione - i diritti d’Autore sulle nostre lacrime”. Nel messaggio alla comunità il vescovo scrive: “In un momento così delicato per la vita del nostro Paese mi rivolgo a voi, fratelli e sorelle carissimi, attraverso i mezzi di comunicazione sociale della Diocesi. Il sentimento di pericolo, di precarietà, di isolamento che tutti sperimentiamo mette a dura prova il nostro animo, che non può rinunciare a tenere viva la speranza”. E Ancora: “La “quarantena” di questa Quaresima – dice monsignor Sigismondi - ci sollecita a convertirci a uno stile di vita più sobrio. I tanti “no” che i decreti Dpcm impongono sottintendono il “sì” al bene comune. La raccomandazione di rimanere a casa ci aiuti ad ascoltare il silenzio, a riservare una speciale cura per la vita interiore e a riscoprire i rapporti familiari”. LE INIZIATIVE Proseguono, intanto, le diverse iniziative pro contenimento da Coronavirus. “Grazie all'accordo siglato tra la Croce Rossa Italiana e Assofarm – viene spiegano -, a cui aderiscono le Farmacie Comunali, i farmaci potranno essere consegnati a domicilio a: soggetti fragili o non autosufficienti; persone di età superiore a 65 anni; soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre o sottoposte alla misura di quarantena risultati positivi al covid-19”..