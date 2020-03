Foligno, coronavirus: contenimento del contagio, al via la disinfezione delle strade

FOLIGNO - Misure di contenimento coronavirus, al via la sanificazione delle strade. A confermarlo il sindaco Stefano Zuccarini: «A Foligno, in accordo con Vus, abbiamo iniziato l'attività di lavaggio e disinfezione stradale impiegando acqua e opportuna quantità di cloro. Un servizio straordinario che nei prossimi giorni sarà potenziato e che rientra tra le misure di contenimento contro il diffondersi del covid19 a tutela dei cittadini e della loro salute. Ringrazio tutti per la preziosa collaborazione. #IORESTOACASA Insieme e con il contributo di tutti ce la faremo». © RIPRODUZIONE RISERVATA