Foligno, coronavirus arriva pure la neve e il sindaco firma ordinanza anti assembramenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Emergenza covid-19, in tempi di coronavirus a Foligno, ed in altre località dell'Umbria, è arrivata pure la neve. E' stato un insolito risveglio primaverile quello vissuto martedì mattina anche sulla zona di piana del territorio comunale di Foligno. le precipitazioni si sono intensificate dalle 6 di mattina e per le ore successive è stato un continuo di precipitazioni nevose. E intanto il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini ha firmato una nuova ordinanza anti assembramenti. Come detto il primo cittadino Zuccarini ha firmato ieri sera un’ordinanza nell’ambito delle misure per contrastare ulteriormente la diffusione del Covid-19. Nel provvedimento si stabilisce che sono ammessi lo svolgimento dell’attività motoria e l’uscita con l’animale di compagnia, per soddisfare le sue necessità fisiologiche, su tutto il territorio comunale, con l’obbligo di rimanere nelle immediate vicinanze della propria residenza o dimora, e comunque ad una distanza non superiore a 200 metri dalle medesime, con l’obbligo di evitare in ogni caso qualsivoglia tipo di assembramento, munito di idonea documentazione da esibire agli organi di controllo, che possa comprovare il luogo di residenza o dimora. Negli esercizi aperti al pubblico, per acquistare i beni di necessità, è obbligatorio limitare l’accesso all’interno di questi locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza a diversa persona. L’ordinanza avrà validità fino al prossimo 3 aprile. Il corpo di polizia municipale e gli organi di polizia giudiziaria avranno il compito di far rispettare l’ordinanza.