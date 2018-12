Foligno, concorso Presepi realizzati dalle scuole, ecco chi ha vinto l'evento promosso in collaborazione tra Confesercenti e Rotary

FOLIGNO - Grande successo per l'esposizione-concorso dei Presepi, accolta negli spazi dell'ex Teatro Piermarini, in corso Cavour a Foligno. Sabato c'è stata la premiazione. A realizzare i presepi sono state le scuole cittadine, mentre a promuovere il concorso-esposizione ci ha pensato la Confesercenti Foligno, guidata dal presidente Simone Mattioli, in collaborazione col Rotary Club cittadino del presidente Alfredo Ottaviani. Ecco le scuole vincitrici passate al vaglio di 800 visitatori della mostra dedicata all’iniziativa: al primo posto la scuola dell’infanzia Raffaello Sanzio; al secondo la scuola primaria e secondaria di primo grado di Colfiorito; al terzo la scuola Giuseppe Garibaldi. © RIPRODUZIONE RISERVATA