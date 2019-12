Foligno, colpo della banda delle sigarette: la polizia intercetta i fuggiaschi, scatta inseguimento da action movie e caccia all'uomo

Ultimo aggiornamento: 23:44

FOLIGNO – Colpo della banda delle sigarette, la polizia li intercetta e scatta un inseguimento da action movie.. Sabato, poco dopo le 22, la banda ha assaltato il magazzino dei monopoli che si trova nella zona industriale La Paciana a Foligno. Un’azione studiata al millimetro che ha visto agire una sorta di commando composto da 5 elementi, ciascuno con ruoli specifici. Per violare l’accesso del magazzino è stato utilizzato un camion sulla cui provenienza sono in corso aggiornamenti. Poi il un lampo la razzia di sigarette per un valore di diverse migliaia di euro. Le “bionde” sono state caricate su un furgone poco prima rubato ai danni di un’azienda non distante dal magazzino tabacchi. Poi la fuga di gran carriera con la polizia – è intervenuto un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di Foligno – che s’è messa alle calcagna dei fuggiaschi. Nel è nato un inseguimento ad altissima velocità con la “pantera” che ha braccato senza soluzione di continuità il veicolo in fuga. Tutto è finito in un terreno agricolo in zona Cà Rapillo, appena dopo il confine di Foligno in territorio del Comune di Spello. I banditi hanno abbandonato il mezzo con la refurtiva all’interno e poi sono fuggiti a piedi . E’ scattata una vastissima caccia all’uomo che interessa tanto gli occupanti del furgone rubato e usato per trasportare le sigarette appena prima sottratte che gli altri componenti della banda che potrebbero spostarsi a bordo di un’auto pulita con la quale hanno raccolto i loro compari per poi, per ora, cercare di far perdere le loro tracce. La zona dove il furgone è stato abbandonato è stata raggiunta per i rilievi di rito dagli agenti della polizia scientifica e da quelli dell’anticrimine del Commissariato di Foligno guidato dal vicequestore Bruno Antonini.