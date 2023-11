Domenica 19 Novembre 2023, 08:26

FOLIGNO - Caccia alla banda di ladri che ruba nelle case tra le 17 e le 18. La stanno dando le forze dell’ordine dopo l’ondata di furti che sta colpendo da qualche settimane diverse zone del territorio di Foligno. In un caso, addirittura, è stato un vicino di casa che notando la presenza di due uomini che armeggiavano nell’ingresso della casa vicina alla sua è riuscito a metterli in fuga urlando a gran voce:”Ma cosa state facendo”. Le segnalazioni di furto, in parte divenute denunce, ed in parte rimbalzate via social, come nel caso di alcune attività commerciali visitate nottetempo, spiegano anche il modus operandi di chi tenta o compie in furti. Nel caso di bar e simili viene forzata una porta e poi una volta all’interno il balordo, con un probabile complice a fare da palo, si dirige verso il registratore di cassa e, in qualche caso, s’impossessa anche di beni in vendita come liquori o bollicine. Passando alle abitazioni, invece, vengono scelte quelle più vicine a svincoli e innesti verso la viabilità esterna. L’orario è quello tra le 17 e le 18, fascia temporale che non dà particolarmente nell’occhio in caso di rumore. Capita infatti che qualche vicino sente il rumore tipici di un trapano può pensare che il padrone di casa stia facendo qualche piccolo lavoro. E invece sono i ladri. Sul punto sono in corso indagini da parte dei carabinieri che stanno valutando, stando a quanto risulta a Il Messaggero, oltre al modus operandi anche la tipologia di veicolo – si tratterebbe di una utilitaria - utilizzato dai balordi per raggiungere gli obiettivi. Intanto sono stati intensificati a Foligno i controlli straordinari del territorio – spiega una nota della Questura - con l’obiettivo di innalzare la sicurezza e prevenire i il fenomeno dei furti in abitazione e i reati predatori. Il servizio ha visto impiegate le volanti del Commissariato di Foligno, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, che hanno pattugliato le principali vie d’accesso alle città e nelle piazze. Per prevenire i furti in abitazione e intercettare eventuali persone dedite alle attività illecite, gli operatori hanno effettuato 5 posti di controllo e pattugliamenti delle zone residenziali, utili per verificare il traffico e sottoporre a verifiche più approfondite le persone con precedenti specifici o sospette. Durante le verifiche, sono stati effettuati dei controlli delle vie del centro storico, con funzione di deterrenza per gli scippi, le rapine e per contrastare anche fenomeni di disturbo; i pattugliamenti sono poi stati estesi capillarmente anche alle aree periferiche di Fiamenga, Paciana, Borroni e Sant’Eraclio. Le verifiche hanno interessato anche gli esercizi pubblici, 4 quelli sottoposti a controllo, dove si è proceduto a identificare gli avventori al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati e ad effettuare verifiche di natura amministrativa circa il rispetto delle norme previste. Nel corso delle attività di prevenzione nelle città gli agenti hanno identificato 119 persone e sottoposto a verifica 71 veicoli.