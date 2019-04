Foligno, cittadino denuncia: «Il vecchio tracciato della Statale 77 è diventato un circuito per moto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Monta la protesta in zona Colle San Lorenzo per le condizioni di sicurezza stradale del vecchio tracciato della Statale 77. A dissotterrare l’ascia di guerra è uno dei residenti storici della zona, Vincenzo Pomponi. “La questione – dice Pomponi – è presto detta: questa strada, dopo l’apertura del nuovo tracciato, s’è trasformata in un circuito motociclistico ed automobilistico. Quotidianamente, anche in questi giorni, vediamo sfrecciare bolidi, che sembrano veri e propri razzi intercontinentali, che si producono anche in manovre, soprattutto le motociclette, ben lontane da una corretta condotta di guida. Questo vecchio percorso della Statale 77 doveva diventare – prosegue – una realtà dedicata al cammino lungo la Lauretana e al cicloturismo con il collegamento dall’Umbra verso le Marche. Invece s’è trasformato, soprattutto in questo periodo dell’anno, in un circuito attraversato da bolidi”. “La mia segnalazione – prosegue Pomponi – non vuol essere una polemica sterile e fine a se stessa. Voglio, però, riportare l’attenzione, massima, su una questione, quale è appunto quella della sicurezza stradale in questa zona, che attende di essere affrontata in maniera efficace. Laddove possibile si potrebbe pensare all’installazione di una postazione fissa di autovelox che, almeno, servirebbe da deterrente in un caso e nell’altro per stanare quanti, massicciamente, guidano in maniera pericolosissima. Servono interventi prima che sia troppo tardi. Prima che, come drammaticamente accaduto in passato lungo questa striscia d’asfalto, si piangano morti e feriti. I pericoli – ricorda – sono sia per chi viola il codice della strada sia per quegli automobilisti e motociclisti che guidano correttamente. Ma sono anche per chi, come noi, vive qui. I rischi ci sono anche per chi entra e chi esce dall’abitato di Colle San Lorenzo ed è automaticamente costretto ad immettersi sulla ex 77 sia in direzione Colfiorito che Foligno. Ci sono molte curve coperte che dovrebbero spingere chi guida ad un’attenzione massima e ad una condotta corretta. Quelle serpentine, invece, diventano la via per spingere al massimo sull’acceleratore. La questione non è nuova ma ora più che mai ci si deve metter mano. E lo si deve fare prima che sia – conclude Vincenzo Pomponi - troppo tardi”. Richieste, quelle legate alla sicurezza stradale, che hanno anche lo scopo di migliorare la vivibilità di quel tratto stradale che attraversa territorio davvero interessanti e sempre più apprezzate da un turismo che vuole essere slow.