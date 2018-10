Foligno, città in lutto a 85 anni s'è spento “Mariolino” il maestro dei ciclisti

FOLIGNO - Un pezzo di storia della città di Foligno s'è spento ad 85 anni. Nella tarda serata di mercoledì è venuto a mancare Mario Battistelli da tutti conosciuto come “Mariolino”, storico ciclista cittadino le cui creazioni a due ruote hanno fatto pedalare la città sia per il passeggio che per le gare sportive nelle quali la Cicli Battistelli, che quest'anno raggiunge il 60esimo dalla fondazione,. «Papà – ricorda il figlio Carlo che ne ha proseguito la passione e l'attività - è stato l'unico ciclista ad aver creato una bicicletta in tutta la sua filiera: dal progetto alla realizzazione del telaio, fino alla verniciatura all'assemblaggio e alla messa in strada». Venerdì sarà dato il saluto allo storico artigiano e maestro delle due ruote alle 10.30 nella chiesa di Santa Angela nel quartiere Prato Smeraldo a Foligno. © RIPRODUZIONE RISERVATA