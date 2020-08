Foligno: «Ci hanno rubato la macchina, dentro c'era la mia cagnolina Moon che ha bisogno di cure particolari. Aiutatemi a trovarla»

FOLIGNO - Parte dalla rete, ed in particolare da Facebook un appello nato in conseguenza di un furto di autovettura. Dentro quella macchina si trovava una cagnolia e la proprietaria ha lanciato una richiesta di aiuto allargata a tutti coloro che possono contribuire al ritrovamento della cagnolina e dell'auto. Ecco il testo del post: «Questa mattina hanno rubato una macchina, una Suzuki Jimny argentata, nel parcheggio del cimitero di Scandolaro (Foligno). Dentro c'era la mia cagnolina Moon, un setter inglese bianco e nero. Moon è un cane buono, si fa avvicinare abbastanza tranquillamente e ha bisogno di cure particolari. Per favore condividete, aiutatemi a trovarla!!» Ultimo aggiornamento: 15:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA