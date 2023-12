Martedì 5 Dicembre 2023, 08:47

FOLIGNO - Chiesto il processo per l’ex comandante della Stazione carabinieri di Foligno, un brigadiere e una terza persona. L’ha avanzata la Procura di Spoleto, guidata dal procuratore Vincenzo Ferrigno nei confronti del luogotenente Francesco Matalone, ex comandante della Stazione carabinieri, del brigadiere Giancluca Insinga e di Olulad Tahar Hossein. A quest’ultimo Matalone avrebbe richiesto la somma di 1.200 euro inducendolo «a dargli in contanti la somma di denaro pari a 600 euro ed a promettere la dazione di ulteriori 600". «Le indagini – spiega la Procura - hanno consentito di raccogliere sufficienti elementi probatori per richiedere una valutazione da parte del giudice in ordine ai reati contestati a ciascuno degli indagati». A Matalone vengono contestati dodici ipotesi di reato tra cui la falsificazione del Registro dei beni sottoposti a sequestro e la sottrazione di circa 60 grammi di cocaina in sequestro, la falsificazione di una denuncia-querela per il reato di molestie telefoniche finalizzata ad ottenere l’acquisizione di tabulati telefonici relativi all’utenza d’interesse, la falsificazione – prosegue - di alcuni provvedimenti giudiziari emessi dalla Procura di Spoleto, l’ottenimento di denaro da un privato cittadino in cambio di una promessa di aiuto per la restituzione di un ciclomotore in sequestro. Al medesimo indagato è anche contestato il reato di truffa aggravata posta in essere in danno di un cittadino straniero avvalendosi della sua qualità di comandante della Stazione Carabinieri». Lo straniero truffato è oggi parte offesa insieme alla donna la cui utenza sarebbe stata al centro delle violazioni contestate. Lo straniero, ricostruisce l’inchiesta, sarebbe stato convocato in caserma da Matalone senza alcuna autorizzazione mentre l’uomo era ai domiciliari «prospettandoli - si legge nella richiesta di rinvio a giudizio- di aiutare economicamente la famiglia di un bambino in gravi condizioni di salute ed in pericolo di vita» , inducendo la persona offesa «sulla effettiva esistenza della predetta situazione di pericolo, così procurandosi un ingiusto profitto, con altrui pari danno, corrispondente alla somma di denaro di euro 5.000». Somma che sarebbe stata accreditata – stando alle indagini – sul conto di Matalone il quale poi l’avrebbe prelevata in contanti e, stando all’impianto accusatorio, l’avrebbe «utilizzata per fini personali». «Nei confronti dell’altro militare coinvolto – precisa la nota della Procura - si è proceduto a richiedere l’archiviazione per alcuni dei reati inizialmente a lui contestati, avanzando invece la richiesta di rinvio a giudizio in relazione ad una sola ipotesi delittuosa (falso in atto pubblico)». La nota sottolinea «la piena fiducia della Procura nei confronti dell’Arma dei Carabinieri e dei comandi territoriali con sede a Foligno».