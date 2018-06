Foligno, chiede informazioni sugli orari dei treni alla Polizia Ferroviaria, ma si sposta usando una bicicletta rubata: denunciato

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - E’ entrato nella stazione di Foligno per chiedere informazioni sugli orari dei treni e si è rivolto ad un poliziotto della Polfer. L’agente, insospettito dal comportamento del giovane, lo ha discretamente seguito, notando che era giunto lì con una bicicletta lasciata parcheggiata negli appositi stalli. Quindi, con l’ausilio dei colleghi, ha avviato le indagini che hanno permesso di riscontrare che la bicicletta utilizzata dal giovane ventenne marocchino era stata rubata, alcuni giorni prima, ad una donna di Foligno che l’aveva parcheggiata in centro ed aveva successivamente sporto denuncia presso i Vigili Urbani. Già in passato si era reso responsabile del furto di una bicicletta a Bevagna e, pertanto, è stato denunciato, in stato di libertà, per il reato di ricettazione. La bicicletta è stata recuperata e riconsegnata alla legittima proprietaria.





Marted├Č 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:49



© RIPRODUZIONE RISERVATA