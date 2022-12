Lunedì 12 Dicembre 2022, 07:10

FOLIGNO - In cento, e con loro anche un asinello e due cani, hanno preso parte alla prima edizione della corsa e passeggiata dei Babbo Natale a Sant’Eraclio di Foligno. La corsa s’è articolata su un percorso di 11 chilometri, mentre la passeggiata su 5. A spiegare come è andata è Mauro Marchionni, presidente della Comunanza Agraria di Sant’Eraclio. “Siamo molto soddisfatti – dice Marchionni a Il Messaggero – per la riuscita di questa prima edizione della manifestazione. Si tratta di un evento realizzato coralmente dalla comunità di Sant’Eraclio per dare un senso ulteriore alle festività natalizie. Lo scopo della passeggiata e della corsa è tutto incentrato sulla volontà di far conoscere di più e meglio Sant’Eraclio. E la risposta dei partecipanti, un centinaio in totale tra corsa e passeggiata, è stata il premio migliore per il lavoro organizzativo messo in campo. Cento persone che hanno creduto in questo progetto e che non si sono lasciate intimorire – prosegue – dai dubbi sul rischio di potenziale cambio meteo in peggio. Tutto s’è svolto regolarmente, tutti hanno indossato i cappellini rossi e tra runner e camminatori c’erano anche numerosi bambini e questo, dato che Babbo Natale è dedicato a loro, ci spinge a riproporre questo evento anche per il prossimo anno. Voglio ringraziare tutti i volontari che hanno reso possibile la manifestazione andata in scena ieri mattina, e il Lions Club e l’Atletica Winner per quanto fatto. Un grazie che non è di facciata ma è – conclude - profondamente sentito”. Prossima tappa del calendario di eventi natalizi a Sant’Eraclio è quella della “Cena degli Auguri” in programma sabato 17 dicembre alle 20.30 e per finire ci sarà la tombolata. Poi si prosegue con i Presepi che verranno spostati dall’attuale collocazione all’interno del castello a quella dei locali della parrocchia così da amplificare la fruizione da parte dei visitatori. Il 18 dicembre, poi, alle 11 nella chiesa di San Marco ci sarà la benedizione dei Bambinelli. E tra i tanti eventi dedicati ai più piccoli a Sant’Eraclio ci sarà anche la Befana. L’appuntamento è per giovedì 5 gennaio dalle 21 con l’evento “Brucia la Befana” e premiazione dei Presepi dell’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei”. Come da tradizione ci saranno caramelle per tutti i bambini. Tanti appuntamenti che fanno parte del programma degli eventi promossi dal Comune in Collaborazione con Confcommercio e che hanno coinvolto tante realtà della città per un cartellone complessivo che conta su 70 eventi tutti gratuiti.