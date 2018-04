Foligno, i cavalli purosangue alla Quintana? La strategia del presidente Metelli

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - “I cavalli purosangue inglese alla Giostra della Quintana? C’è la deroga che dà autorizzazione al loro impiego che scade il 31 ottobre”. La vicenda dell’inchiesta della Procura di Spoleto dopo la morte del cavallo Wind of Passion, in pista nella Giostra della Sfida dello scorso anno per i colori del rione Giotti, fa scaturire una nuova presa di posizione da parte del presidente dell’Ente Quintana Domenico Metelli. Il tutto in un momento delicatissimo che prende le mosse da Narni, dove il 13 maggio prossimo si correrà la Corsa all’Anello. Sulla scorta delle perizie depositate dai consulenti del Pm per i fatti di Foligno, il Mipaf e quindi la Asl hanno vietato l’impiego di purosangue inglese in questo tipo di competizioni. Si potrebbe rischiare un effetto domino che, a caduta, andrebbe ad interessare le altre Giostre come Servigliano, Faenza, Ascoli Piceno e quindi anche Foligno, solo per citare le più note. “In questa fase complessa per tutti – ha ribadito Metelli – esprimo la massima solidarietà alla manifestazione di Narni e al suo sindaco”. La Quintana studia le mosse e pondera i passi da compiere. Per mercoledì 3 maggio alle 16.30, a Palazzo Candiotti sede dell’Ente Giostra, è prevista una riunione tra tutti gli 11 indagati per l’inchiesta su Wind of Passion, i loro avvocati e i rispettivi consulenti tecnici. “Vogliamo approfondire tutta la vicenda – incalza Metelli per definire una strategia comune per ribattere punto su punto rispetto a quanto riassunto nelle consulenze tecniche e smontare le contestazioni che ci sono state rivolte”. Il passo ulteriore sarà quello di realizzare un summit tra tutti i sindaci e le manifestazioni interessate da divieto di impiego di cavalli purosangue inglese. A confermarlo è il sindaco Nando Mismetti. “Nei prossimi giorni – spiega il primo cittadino – avremo un incontro con l’Ente Giostra. Incontro che avverrà dopo i dovuti approfondimenti sul caso che l’Ente sta effettuando. Nel frattempo sono in contatto con il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, per dar vita ad un summit tra i sindaci e i vertici delle manifestazioni delle città sede di giostra o palii. Dove lo faremo lo si saprà nei prossimi giorni. Si potrebbe tenere a Foligno, ma più probabilmente proprio a Narni che, per questioni di calendario, è la prima città interessata da una manifestazione storica. Il 13 maggio prossimo si disputerà la Corsa all’Anello e quindi c’è necessità di fare il punto e definire strategie comuni in tempi rapidi”.

