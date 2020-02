Foligno, cassaforte batte banda di ladri: la lanciano dal secondo piano ma resiste. Indaga la polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Doppio furto e ladri in fuga. Il primo pure fragoroso ma, puntualmente, nessuno ha sentito o visto nulla. L’altro, invece, ruota intorno ad una mole di refurtiva che viaggia tra i 30 e i 40mila euro. Il primo dei due gravi episodi, che vede indagare la polizia, è avvenuto in zona viale Firenze. La tecnica è la solita: il colpo va in scena tra le 18 e le 20 quando i proprietari sono fuori casa. Stavolta però è andata male ai ladri. Perché i balordi sono entrati nell’abitazione, hanno individuato una grossa cassaforte, ma non sono riusci ad aprirla. Il forziere ha svolto più che bene il suo lavoro. E lo ha fatto al punto che i banditi, nel tentativo di asportarne il contenuto, l’hanno lanciata in strada dalla finestra del secondo piano della proprietà violata. Anche in questo caso il forziere ha resistito. I banditi, a quel punto, lo hanno caricato su un veicolo, forse una staion wagon o forse un furgone, e sono spariti nello stesso modo in cui sono arrivati: nessuno s’ accorto di loro e nemmeno ha sentito nulla. Compreso il fragore dell’impatto del forziere al suolo. Davvero curioso se si pensa all’orario del blitz. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i padroni di casa al loro rientro. Marito e moglie non hano potuto far altro che chiamare la polizia e denunciare tutto. Il forziere non conteneva preziosi, ma una collezioni di fucili con relativo munizionamento. Le serrate indagini della polizia hanno permesso di individuare nelle campagne in direzione Bevagna il forziere. La cassaforte era stata di fatto portata in luogo ritenuto sicuro per poterlo aprire con i giusti arnesi. Ma anche in questo caso nulla da fare il blindato ha retto e i ladri se ne sono dovuti andare a mani vuote. Il suo contenuto è rimasto integralmente tutelato e nulla è stato preso. Verifiche sono in corso nell’abitazione per capire se possa esser stato rubato altro tipo soldi e gioielli. L’altro colpo ha visto i ladri ripulire una casa che si trova a ridosso del quartiere che si affaccia su via Piave. Anche in questo caso è stata attesa l’assenza dei proprietari. Poi è scattata la razzia con i balordi che hanno fatto man bassa di preziosi, pellicce borse e altro. L’ammontare della refurtiva è, come detto, compreso tra i 30 e i 40mila euro. La tecnica usata per colpire varia tra quella del forellino praticato alle persiane e l’altra che si concretizza con l’accanimento contro gli infissi. Al momento non è possibile ne confermare ne smentire che i due colpi possano esser stati compiuti dalla stessa banda di balordi o da una batteria modulare di ladri specializzati. L’unica certezza è che le due case “visitate” si trovano in zone vicine alla grande viabilità che permette ai malviventi veloci vie di fuga.