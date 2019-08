Foligno, a Casale una passeggiata tra le bellezze della natura per rilanciare la montagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Casale, splendido borgo della fascia appenninica folignate, affila le armi in chiave di sviluppo e, nell’ottica di rilancio del paese, organizza una serie di eventi per l’estate. Si parte domenica 4 agosto quando, proprio a Casale, prenderà il via una passeggiata, con tradizionale “merennetta” da consumare al rientro. L’invito lanciato dagli organizzatori – l’Associaizone Amici di Casale - è semplice, quanto esaustivo: “Portare un cappello acqua scarpe da trekking, durata circa 3 ore dislivello 300 metri, partenza ore 8 Per ulteriori informazioni contattare il 3475317886. Vi aspettiamo”. L’occasione della passeggiata in montagna ha un duplice scopo. Primo quello di far conoscere il borgo di Casale e i monti che lo circondano e poi quello di far trascorrere ai partecipanti una giornata immersi nella natura attraverso percorsi affrontabili da tutti. Si prosegue il 10 agosto con il ritorno di un appuntamento tradizionale e sempre atteso e cioè “Salsicce sotto le stelle”. “Sabato 10 agosto – spiegano ancora dall’Associazione – siete tutti invitati a trascorrere una serata diversa, in compagnia, in relax, con il naso all’insù, mirando le stelle cadenti nella notte di San Lorenzo, e la pancia piena di gustosissime salsicce”. E si arriva, per ora, al 14 agosto con lo spettacolo del barzellettiere folignate Raoul Maiuli fresco del recentissimo successo a “La sai l’ultima” fortunato programma di Canale 5 condotto da Ezio Greggio. L’appuntamento è per le 21.30. L’Associazione Amici di Casale, , nata nel dicembre del 2017 ha tra i suoi scopi: la promozione sociale e turistica, la valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche culturali storiche ed enogastronomiche della frazione. Per conseguire queste finalità l’Associazione si propone di: promuovere la cultura dell'accoglienza e dell'informazione dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici; di organizzare iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive di Casale di Foligno anche al di fuori del territorio comunale ed opera per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico; contribuire al miglioramento della qualità della vita della frazione di Casale di Foligno; sviluppare attività di carattere sociale; promuove manifestazioni culturali, organizzare convegni, concerti, lotterie, promuove iniziative per raccolta occasionali di fondi e gestisce circoli nell'ambito della frazione di Casale di Foligno; curare l'edizione di stampe periodiche e non; effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Tanta carne sul fuoco, quindi, ma anche tanti risultati che stanno portando ad una conoscenza più ampia di uno dei luoghi più interessanti dlela montagna folignate. Un luogo, appunto Casale, che merita davvero di essere visitato.