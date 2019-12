Foligno, in casa mercatino della droga, spuntano hashish e marijuana. In azione i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Blitz antidroga, arrestato un 35enne: in azione i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foligno. L’attività di contrasto alla detenzione e spaccio di stupefacenti, predisposta dal Comando Provinciale dell’Arma guidato dal colonnello Giovanni Fabi, sta raccogliendo importanti risultati sulla piazza Folignate. Quelle andato in porto nelle scorse ore è il terzo arresto per droga eseguito dai militari al comando del Maggiore Alessandro Pericoli Ridolfini. Due arresti sono stati eseguiti dalla Stazione dell’Arma di Foligno, con il fermo di un italiano per spaccio di eroina e poi di un albanese per cocaina. Il terzo arresto porta la firma, come detto, della Sezione Radiomobile. Stando a quanto risulta a Il messaggero, tutto ha preso le mosse da un controllo di routine a carico di un italiano di 35 anni in regime di arresti domiciliari a seguito di reati per stupefacenti. Quando i militari sono entrati per le verifiche di rito all’interno dell’abitazione del 35enne hanno subito intuito che qualcosa non andava per il verso giusto. Una rapida verifica, con accertamenti e perquisizioni, ha portato al rinvenimento e al conseguente sequestro di marijuana e hashish e di una somma di denaro poco al di sotto dei 1.500 euro ritenuta essere provento dell’attività di spaccio. La droga in casa e non ci doveva essere ne il 35enne la poteva avere nella sua disponibilità, così come anomala è risultata la somma trovata e sequestrata. Alla luce delle risultanze investigative. A seguito delle risultanze emerse per il 35enne è scattato il fermo. C’è stata poi l’udienza davanti al Tribunale di Spoleto, in seno alla quale l’arresto è stato convalidato e la misura cautelare dei domiciliari è stata sostituita dalla detenzione in carcere. Le indagini della Sezione Radiomobile, guidata dal luogotenente Stefano palazzi, procedono a ritmo serrato per risalire ai canali di approvvigionamento attraverso i quali l’arrestato è entrato in possesso di hashish e marijuana e le piazze di smercio cui lo stupefacente era destinato. Altro elemento riguarda l’individuazione dei potenziali clienti che, da assuntori, acquistavano la droga sequestrata. Sui diversi elementi ancora in ballo sono in corso, come detto, le investigazioni della Compagnia Carabinieri di Foligno.