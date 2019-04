Foligno, alla casa di riposo torna la colazione di Pasqua grazie alla Pro loco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - La Santa Pasqua è un importante momento di fede, ma è anche una occasione di tradizione popolare. Il sabato appena trascorso, infatti, è stato davvero speciale. Soprattutto nello spirito della tradizione pasquale più popolare. Teatro dell’iniziativa è stata la casa di riposo ex Onpi che ha visto la lieta presenza della Pro loco Vescia-Scanzano che ha organizzato la tradizionale colazione di Pasqua. Il tema è stato “Colazione Insieme” e lo scopo, come spiegano dalla Pro loco è stato quello di “dare un sorriso per riceverne tanti”. Il progetto “Colazione Insieme” è stato possibile grazie al supporto di Muzzi Pasticceria, Panificio Pallini, Forno Santa Rita, Forno San Martino, Panificio Pizzoni, Serenella Panetteria, Beddini Bistrot. “Abbiamo voluto – spiegano dalla Pro loco – perpetuare la tradizione della colazione di Pasqua coinvolgendo, in questa occasione, gli ospiti dell’ex Onpi. Ci è sembrata un’idea simpatica da realizzare e possiamo dire, ad evento concluso, che è andata davvero bene. L’appuntamento è piaciuto agli ospiti della struttura e ci ha reso orgogliosi di aver realizzato un nostro progetto portandolo fuori dai confini della nostra Pro loco. Ma è stata anche una importante occasione per scambiarci gli auguri di Pasqua”.