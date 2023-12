Giovedì 28 Dicembre 2023, 08:39

FOLIGNO - Il Carnevale di Sant’Eraclio scalda i motori in vista degli appuntamenti del 2024. L’anno vecchio non è ancora chiuso e a una manciata di giorni dal passaggio di testimone al nuovo anno è stato ufficializzato che il 28 gennaio esordiranno i corsi mascherati. E tra gli eventi in calendario c’è anche quello che vedrà l’osteria del Carnevale essere ospitata nella taverna del rione Badia. L’anno prossimo, inoltre, verrà riproposto anche il Carnevale estivo e ci sarà pure la collaborazione con la Notte Barocca e I Primi d’Italia. Inoltre sarà avviato l’iter procedurale per l’acquisizione della personalità giuridica che consente l’iscrizione al registro nazionale dei carnevali storici e l’adesione ai bandi per i fondi europei. Il sodalizio che è l’anima più vera del Carnevale, guidato dal presidente Fabio Bonifazi ha da poco riunito l’assemblea dei soci e il consiglio direttivo per definire gli impegni per il 2024. Intanto anche in questi giorni prosegue senza soluzione di continuità l’attività degli artisti della cartapesta che stanno lavorando all’interno degli spazi del laboratorio “Fabrizio Biagetti” in vista dei corsi mascherati previsti per il 28 gennaio e 4 e 11 febbraio del prossimo anno. Tra le novità di quella che sarà la 63esima edizione della kermesse c’è il rinnovo del sito internet www.ilcarnevale.net Nel sito si potranno trovare note storiche della rassegna e informazioni su Sant’Eraclio passando per i progetti della scuola, l’oratorio, il laboratorio di giocoleria e danza aerea “Academy Circus”, la vicenda di Astolfo cavaliere di Foligno che ha partecipato alla manifestazione europea “Decrocher la Lune”. Non mancherà ovviamente il programma della rassegna, il menù dell’Osteria che verrà costantemente aggiornato e i sei temi dei carri allegorici i cui lavori sono in corso, oltre alle foto delle passate edizioni. Insomma l’atmosfera e i colori del Carnevale di Sant’Eraclio stanno per essere vissuti nella maniera più piena e serena. Dall’associazione si apprende anche che si sta studiando la questione Osteria per la quale si punta al rientro nel borgo così da riaverla nella sua casa naturale, appunto Sant’Eraclio.