Foligno, cane fa salvare un altro cane finito in un fosso

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Cane fa salvare cane. E' accaduto da poco. Un cittadino a passeggio nelle campagne di Foligno in compagnia dell'amato cagnolino, ha visto l'animale come impazzire e dirigersi di gran carriera verso un fosso. Una piccola e insistente fuga che s'è trasformata in un salvataggio. Dentro quel fosso era finito, infatti, un cane in la con gli anni che non riusciva ad uscire da quel rigagnolo d'acqua, coperto dal verde, e che di li a poco si sarebbe trasformato nella sua tomba. Il cane sembrava esser finito in acqua da alcune ore e ciò ha fiaccato ulteriormente la sua possibilità di salvezza fino a sfinirlo. Una situazione grave al punto che l'animale in difficoltà ha rischiato a più riprese di annegare inalando acqua. L'altro cane è stato fondamentale per la sua individuazione e il proprietario del “salvatore” ha innescato i soccorsi. Sul posto, insieme ad alcuni attivisti dell'Anpana, sono arrivati uomini e mezzi dei vigili del fuoco. Gli specialisti del 115 hanno eseguito un intervento posto in essere con grande professionalità che ha puntato totalmente sulla salvaguardia del cane in difficoltà. Alla fine l'esperienza degli operatori è stata fondamentale ed ha prodotto il risultato sperato. Quel cane adulto finito nel fosso è stato salvato. Una notizia a lieto fine che spiega un fatto fondamentale e cioè che una segnalazione può risultare essenziale per ridare serenità a persone e, come in questo caso, animali. Il salvataggio di animali in difficoltà ha impegnato in più occasioni gli specialisti dei vigili del fuoco che sono intervenuti in tutte le condizioni climatiche e in luoghi affatto agevoli per operare tanto in zone di pianura che lungo la fascia appenninica. Un lieto fine, quindi che ha scongiurato un esito estremo per quel cagnolone che è stato salvato.

Martedì 21 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:26



